ÖSV-Adler fliegen auch in der Quali allen davon

Hörl und Tschofenig im Hoch

Anders war die Gefühlswelt beim Quali-Sieger. „Es war ein sehr cooler Sprung. Es erfüllt mich mit Stolz, dass es gerade so gut läuft. Von dem her freue ich mich aufs neue Jahr und hoffe, dass es so weitergeht“, meinte Hörl, der nun nach der Tournee-Führung greifen will. Diese Chance hat auch Tschofenig, dem es in Garmisch gefällt. „Das ist immer ein gutes Pflaster für mich, es ist hier immer cool.“ Die erneut starke Mannschaftsleistung hob der Kärntner besonders hervor. „Ich glaube, das zeichnet uns aus, wenn einer auslässt, ist der nächste da“, sagte der 22-Jährige. „Wir haben das Jahr 2024 gut verabschiedet und jetzt dürfen wir nach 2025 schauen.“