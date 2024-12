Super-Feuerwerk von 637 Kilo darf keiner bestaunen

Die Polizei hat an der tschechisch-oberösterreichischen Grenze an nur acht Tagen rund 3000 Fahrzeuge kontrolliert und dabei eine Sprengstoffmenge sicherstellt, die rund 39 Kilo TNT entspricht. Die Eltern jener 11 und 13 Jahre alten Böllerbuben, die es in Traun krachen haben lassen, werden angezeigt.