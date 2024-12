Digitale Währung für das Geschäft mit der Liebe

Was als spaßiges Nebenprojekt begann, hat innerhalb kürzester Zeit eine riesige Anhängerschaft gefunden. Sein „$EX Coin“ ging viral und sorgt derzeit für Furore in der Kryptowährungsszene. „Die Idee war anfangs ein Experiment. Ich wollte einfach mal ausprobieren, was möglich ist und sehen, wie diese Welt funktioniert“, so Dutzler.