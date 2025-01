Das schaffte vor Hundertpfund noch kein KAC-Crack

Die Kärntner Eishockey-Klubs lieferten einen Super-Dezember ab! KAC holte 25 von 27 möglichen Punkten, VSV 25 von 30. In der Tabelle zeichnet sich ein heißer Siebenkampf an. Beim Gastspiel der Rotjacken in Wien am Neujahrstag steht Kapitän Hundertpfund vor einem historischen Jubiläum. Villach empfängt indes den strauchelnden Zweiten Szekesfehervar.