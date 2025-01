Numerologin: Ehrgeiz & Wille fürs Jahr 2025

2025 im Allgemeinen und der 19.1. im Speziellen...

2025 ist ein Neuner-Jahr (2+0+2+5). „Die 9 steht für die höchste Qualität in unserem Leben“, erklärt Mimlich. Das heißt positiv: Ehrgeiz, aber auch gesunder Egoismus ist wichtig. Negativ gelebt, will man um jeden Preis gewinnen – und geht dabei über Leichen. „2025 wird einiges wegkommen, was man nicht mehr braucht. Nicht festhalten. Lieber darauf vertrauen, dass besseres nachkommt.“