Tipps für einen grandiosen Start ins Neue Jahr

Mit diesen zehn Events wird’s in OÖ auch im Neuen Jahr bestimmt nicht langweilig: In Steyr dürfen sich Kinder auf das Theaterstück „Post für den Tiger“ freuen. Pure Action erwartet PS-Fans bei der 38. Jännerrallye in Freistadt. Ob Jung oder Alt, in Gaflenz kann sich jeder beim Klettern versuchen. Und Tradition wird in Steinbach am Attersee großgeschrieben, wenn die Glöckler in der letzten Rauhnacht durch den Ort ziehen.