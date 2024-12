DIESE Red-Bull-Probleme muss Jürgen Klopp lösen!

Klopp als Rangnick 2.0?

Doch Klopps Aufgabe wird noch intensiver. Er soll das strauchelnde Erfolgsmodell auf eine neue Stufe heben, soll als eine Art Rangnick 2.0 der Mastermind hinter der RB-DNA werden. Klopp soll seine Fußball-Philosophie in den RB-Kosmos implementieren. Das globale Netz mit Klubs in Leipzig, Salzburg, Brasilien, New York und Japan muss enger und besser verwoben, Talente müssen besser gefördert werden. Noch hat sich kein Spieler aus Brasilien oder New York langfristig in Leipzig durchsetzen können. Die bisher verlässliche Talentschmiede in Salzburg stockte zuletzt.