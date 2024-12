Van der Bellen würdigt Sternsinger mit Spende

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Montag Sternsinger aus ganz Österreich in der Hofburg empfangen und deren Engagement gewürdigt. Die Delegationen kamen aus allen Diözesen sowie aus Südtirol. Die Spenden, die von als Könige verkleideten Kindern zwischen Neujahr und Dreikönig bei Hausbesuchen gesammelt werden, würden Kindern in Armutsregionen weltweit eine wichtige „Hilfe zur Selbsthilfe“ ermöglichen, betonte der Bundespräsident am Montagnachmittag.