Wer ist Ihr Kasperl des Jahres?

Auf den Plätzen Zehn bis Eins finden sich von der Politik bis hin zur „Letzten Generation“ alle Personen oder Gruppen wieder, die 2024 durch mehr oder weniger nerviges Verhalten oder auch komische Aussagen oder Auftritte in den Fokus der Medien gerückt sind. So weit, so gut, aber wen würden die „Krone“-Leser zum Kasperl des Jahres wählen und die goldene Narrenmütze verleihen?