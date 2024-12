Kasperln des Jahres: Das Adabei des Schämens

Mit Zyklus-Rauch rangelt auch SPÖ-Chef Andreas Babler um den zweiten Kasperl-Platz. Als großer Macher inszenierte sich der Vizekanzler der Schmerzen im Wahlkampf und ließ sich für das schlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Sozialdemokratie groß abfeiern. Schließlich relativierte er in einem Interview nach der Wahl auch noch seine Versprechen in der Zeit davor. Da hat sich wohl jemand an den Kasperl-Simulator schließen lassen.