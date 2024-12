Patrick Kane erreicht bei Detroit-Sieg Meilenstein

Owetschkin schrieb selbst in der Partie an und traf in der ersten Hälfte zum 1:2 aus der Sicht der Capitals. In den ersten 20 Spielen hat der Russe nun 17 Tore erzielt, insgesamt war es sein 870. Treffer in der NHL. Er hat damit nur noch 24 weniger als Legende Wayne Gretzky, der diese Statistik anführt.