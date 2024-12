Familienunternehmen: Vom Snowboard zum Wein

Preisgekrönte Weine aus Kärnten

In den vergangenen Jahren wurde in das Weingut viel investiert. „Wir haben auch eine Buschenschenke, die von Juni bis August jeweils an drei Tagen in der Woche geöffnet hat“, sagt Christina. Zwei Drittel der Rebfläche entfällt auf Weißweinsorten und ein Drittel auf Rotweinsorten, wovon ein großer Anteil zu Roséwein bzw. in weiterer Folge zu einem der Highlights, dem „Love Stone“ verarbeitet wird. Das ist ein Rosé Frizzante.