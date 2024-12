Junge Frau (20) in Lech von Linienbus überfahren

Der Unfallhergang hätte unglücklicher nicht verlaufen können: Um kurz nach 2 Uhr in der Früh hatte die 20-Jährige im Lecher Ortsteil Zug ihre Schicht in einem Beherbergungsbetrieb beendet. Gemeinsam mit einigen Arbeitskollegen wollte sie noch den Linienbus in Richtung Ortszentrum erwischen, weshalb sie zur Haltestelle rannte. Just in dem Moment, als der Bus losfuhr, rutschte die junge Frau auf der schneebedeckten Fahrbahn aus und geriet unter das Fahrzeug. Ihr linkes Bein wurde in weiterer Folge vom rechten Hinterrad überrollt, ein Bruch des Oberschenkelknochens war die schmerzhafte Folge.