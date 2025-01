Vorrang für E-Pkw: Post verkauft alte Transporter

400.000 Pakete pro Tag wurden rund um den Black Friday sortiert und in Richtung Zustellung gebracht, an normalen Dezembertagen waren es täglich fast 300.000 Stück – das Logistikzentrum der Post in Allhaming steht für Superlative. Was kaum jemand weiß: Auch als größte Gebrauchtwagen-Börse für ausrangierte Zustellfahrzeuge macht der Standort von sich reden.