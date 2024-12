Vier Einbrüche in nur 24 Stunden gemeldet

Es sind offenbar Profi-Einbrecherbanden aus dem Ausland, die seit Monaten im Innviertel aktiv sind und bei ihren Beutezügen großen Schaden anrichten. Allerdings: Die Bevölkerung bekommt meist nur dann etwas mit, wenn jemand selbst betroffen ist oder zufällig an einem Objekt vorbeikommt, an dem am Tag danach noch Einbruchspuren sichtbar sind. Denn seitens der Exekutive gibt es offenbar keine Vorwarnung an potenziell gefährdete Eigentümer. Und auch Medien gegenüber gibt man sich wortkarg, begründet das mit: „Die Ermittlungen dürfen nicht gefährdet werden!“ Wie die „Krone“ nun erfuhr, gab es etwa am vergangenen Wochenende binnen 24 Stunden allein in Schärding und Umgebung vier Einbrüche bzw. Einbruchsversuche.