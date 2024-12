Die Fichte

Im Tara-Gebirge, am südlichen Ufer der Drina, streckte eine junge, unschön wachsende Fichte ihre hängenden Äste aus und begann zu lamentieren. „Hätte ich auch so eine schöne und schmale Krone wie die da drüben. Ich wäre zufrieden und würde nicht mehr jammern.“ Die kleine Fichte blickte neidisch zum gegenüberliegenden Ufer, wo die ersten Sonnenstrahlen eine Jungtanne ihres Alters mit gleißendem Morgenlicht übergossen und ganz außerordentlich ins Bild setzten. Nur sie schien auserwählt, von allen Fichten zuerst gesehen zu werden. Sie war von geradezu perfektem Wuchs, vollkommen symmetrisch beastet und mit einer pagodenartigen, schmal-kegligen Krone ausgestattet. An dem Baum war kein Makel zu finden. Seine kurzen, hängenden Äste liefen ringsherum formvollendet zu aufwärts gerichteten Spitzen aus. Sein Stamm war dünn und kerzengerade.