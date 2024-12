Pfand oder nicht Pfand? Das ist ab 2025 die Frage

„Wir hatten diesbezüglich schon Anfragen und ich nehme an, es werden nicht die letzten sein“, weiß Geschäftsführerin Bettina Zsabetich. Deshalb wird sie ab 2. Jänner, wenn die Verordnung gilt, auch einen Mitarbeiter zum Pfandautomaten stellen. Er soll den Kunden erklären, wie der Pfand-Hase läuft. Denn selbstverständlich gibt es für alte Dosen und Flaschen kein Pfand. „Wir haben noch unbepfandete Ware im Lager, genauso wie viele Firmen. Erst, wenn die verkauft ist, kommen die bepfandeten Produkte ins Regal. Man rechnet, dass es bis September dauern wird, bis ausschließlich Pfandware in den Regalen steht.“ Also am besten genau schauen!