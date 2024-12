Ärger bei ÖBB-Kunden wegen Weihnachtsverspätung

Eine Betroffene erzählt: „Ich war am Weg zu meiner Familie in Villach. Wir machen jedes Jahr am 24. einen Rodelausflug, den habe ich verpasst.“ Kalt und windig sei der Bahnhof Bischofshofen – kein angenehmer Ort also, um in einen idyllischen Weihnachtstag zu starten.