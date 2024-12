Das muss sich bei den ÖBB ändern – und zwar sofort

Die Nachwirkungen der Hochwasserkatastrophe sind beileibe nicht die einzigen Probleme, mit denen die ÖBB seit Monaten zu kämpfen haben. Neuralgische Züge fallen regelmäßig aus, schmerzhafte Verspätungen sind an der Tagesordnung. Dafür sind die Waggons hoffnungslos überfüllt und werden Passagiere ohne Sitzplatzreservierung aus dem Zug geschmissen. Der Informationsfluss an die Kunden ist mehr als überschaubar, die Bahnfahrer fühlen sich vielfach in ihrem Elend im Stich gelassen.