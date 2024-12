Schritt für Schritt in entspannte Feiertage

Weihnachten 2024 ist vorüber, doch die feierliche Stimmung lässt sich auch in die darauffolgenden Tage mitnehmen. So laden etwa in Vorarlberg liebevoll inszenierte „Weihnachtswälder“ zu einem entspannten Festtagsspaziergang. In zahlreichen Gemeinden des Landes – vom Montafon bis in den Bregenzerwald – finden sich kreative Personen, die Wald- und Wanderwege festlich herausgeputzt haben. Noch bis weit in den Jänner können einige dieser Themenwege begangen werden. Gerade nach den oft üppigen Festessen tut Bewegung in der freien Natur gut. Selbst ein kurzer Spaziergang regt den Kreislauf an und fördert die Verdauung. So reichen beispielsweise schon zwanzig Minuten Bewegung, um den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren und die Durchblutung anzukurbeln. Zudem stärkt regelmäßiges Gehen an der frischen Luft das Immunsystem – ein entscheidender Vorteil in der Erkältungssaison.