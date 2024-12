Niedrigere Energiepreise sollen Industrie retten

Es steht nicht an der Tagesordnung, dass Forderungen von SPÖ und Grünen quasi gleichlautend sind mit jenen der ÖVP-dominierten Wirtschaftskammer (WKOÖ). Beim Thema Ausbau von erneuerbaren Energieträgern herrscht hier aber Eintracht – spätestens seit Schwarz-Blau heute vor einer Woche einen Windkraft-Ausschlusszonen-Plan vorgelegt hat, der auch den bisher größten in Oberösterreich geplanten Windpark in Sandl zu Fall bringt.