77-jährige Frau war plötzlich verschwunden

Am Christtag gegen 14 Uhr verständigten Angehörige die örtliche Polizei über die Abgängigkeit einer 77-Jährigen von einer Wohnadresse in Gmunden. Da sie die 77-Jährige aus der Steiermark in der Nachbarschaft nicht auffinden konnten, suchten mehrere Polizeistreifen, zwei Polizeidiensthunde, die Crew des Polizeihubschraubers Libelle und eine Polizeidrohne sowie die Stadtpolizei Gmunden und Feuerwehrkameraden aus Gmunden.