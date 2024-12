Von wegen altmodisch: So cool kann Sticken sein

In der Stickerei Dimas in der Pillersdorfgasse 8 in der Leopoldstadt laufen die zehn Maschinen auf Hochtouren. Nadel samt Faden bahnt sich mit großer Geschwindigkeit ihren Weg in Handtücher, Bademäntel, Pullover und sogar Yogamatten. „Weihnachten ist die stärkste Zeit im Jahr. Wir bearbeiten 40 Aufträge am Tag“, schildert Chef Alessandro Dimas. Ein Auftrag kann ein Stück bedeuten oder 300.