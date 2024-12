„Kannst nicht ausgehen und die Sau rauslassen“

Tennis zählt zu den größten Welt-Sportarten, zu Ruhm und Glanz schaffen es da nur wenige. Auf dem Weg dorthin stellen sich mehr Hürden als in der Vergangenheit in den Weg. Dafür sorgen auch die sozialen Medien, in denen Aktive neben Beschimpfungen gar teils mit Morddrohungen konfrontiert werden. Österreichs Ex-Top-Ten-Spielerin Barbara Schett-Eagle ist froh, ihre aktive Karriere nicht erst jetzt starten zu müssen. Mentale Probleme sind laut ihr aber kein neues Phänomen.