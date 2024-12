Arbeitsverbot gegen Daei soll aufgehoben werden

Daei war Kapitän und Cheftrainer des iranischen Nationalteams, Meistercoach in der Liga mit Saipa Teheran und spielte zwischen 1997 und 2002 in der deutschen Bundesliga für Arminia Bielefeld, Bayern München und Hertha BSC. 1999 wurde er zu Asiens Fußballer des Jahres gewählt. Mit 108 Toren ist er der dritterfolgreichste Länderspieltorschütze der Welt. Heute besitzt er mehrere Sportgeschäfte und ein Restaurant in Teheran und gilt als erfolgreicher Unternehmer.