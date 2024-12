Die Pfau-Brennerei feiert das 40-jährige Jubiläum

„Die Rezeptur ist die Natur“, so lautet das Motto von Valentin Latschen. Heuer feierte der leidenschaftliche Pfau-Schnapsbrenner in den 400 Jahre alten Gemäuern der Schleppe-Brauerei sein 40-jähriges Firmen-Jubiläum. Der Name Pfau stammt vom elterlichen Gasthof. Latschen ist seit 1984 Schnapsbrenner, seit 1987 führt er die gewerbliche Brennerei, 2000 ist er damit von Unterkärnten nach Klagenfurt übersiedelt.