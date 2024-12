Ferlacherin flüchtete aus Fängen ihres Peinigers

Die Trennung und die Lebensweise der 50-jährigen Ferlacherin brachten den 49-jährigen Serben so in Rage, dass er am Montagmorgen völlig die Fassung verlor und die Frau in ihrer eigenen Wohnung mehrmals mit dem Umbringen bedrohte. Dabei verletzte der Alkoholisierte seine ehemalige Partnerin auch mit einem Messer im Brustbereich.