Winterbuchungen wieder auf Vor-Corona-Niveau

Weiterhin Personalmangel

Gleichzeitig mangelt es an allen Ecken und Enden an Personal. „Die Branche würde mehr Leute einstellen, wenn sie leichter an Leute herankäme – im EU-Inland ist der Markt leergefegt, weil alle mehr Leute brauchen“, berichtete Kraus-Winkler. „Es gibt vor allem Lücken im Service.“ Die erst vergangenen Dienstag per Verordnung fixierte Aufstockung des Saisonnierkontingents für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Nicht-EU-Ländern um rund 500 auf 4985 Personen sorgt da nur für eine geringfügige Linderung.