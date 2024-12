Ausgetrickst: Model als Lockvogel in Comedy-Show

Manuel Rubey hatte die Idee

Rubey wollte Schauspieler Simon Schwarz (53) in eine Rolle schlüpfen lassen, über die er noch lange schmunzeln wird – passend zu dem Rubey-Schwarz-Kabarettstück „Das Restaurant“. Beide Akteure sollten im Zuge der Feier zum 30er von „Daniela“ beim Abendmahl in einem exklusiven Wiener Club, der vor Luxus und Glamour nur so strotzt, als prominente Kellner edle Weine und vieles mehr servieren.