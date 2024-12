Vier Familien: „So wird Weihnachtsfest gefeiert“

Victoria Lim (vorne links) kam 1973 als pflegerische Gastarbeiterin nach Wien und ist inzwischen pensioniert. Die gebürtige Filipina verbringt viel Zeit in Pensionistenklubs und feiert Weihnachten heuer in Wien nach österreichischer Tradition mit ihren Kindern. „Wir passen uns an“, so Lim. In ihrer Heimat gibt es klimabedingt keinen Tannenbaum, in ihrer Wohnung im 7. Bezirk stellt sie einen auf. Aber das traditionelle philippinische Festmahl mit Pancit und Custard Cake darf auf keinen Fall fehlen.