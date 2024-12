Schneewarnung für die westlichen Regionen Tirols

Stürmischer Wind und Regen

Am Sonntag soll es im Westen Tirols bei stürmischem Wind zunächst noch regnen, zum Montag hin dürfte der Niederschlag aber selbst in tiefen Lagen in Schnee übergehen. „Die aktuellsten Prognosen zeigen, dass vor allem am Montag und Dienstag teilweise intensiver Schneefall bis in die Talregionen einsetzt“, sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Die für Sicherheit zuständige Landesrätin Astrid Mair (ÖVP) appellierte an die Vereisenden, die Wettersituation bei der Reiseplanung zu beachten und sich vor Fahrtantritt mit dem Auto Informationen zur Strecke einzuholen.