Kuriositäten und Allerlei im neuen Pop-up-Store

Das „Panoptikum und Tausendschön“ im ehemaligen Restaurant „Stadthaus“ in der Büchsenmacherstadt bietet für Besucher so manches Kurioses und Einzigartiges. „Es sind teilweise Sachen, die man in den heimischen Antiquitätenläden nicht findet“, erklärt Eva-Maria Morri, die vor kurzem gemeinsam mit ihrem Mann Patrick den Pop-up-Store eröffnete. Die Mischung aus Raritäten-Salon und Kaffeehaus fußt auf der Sammelleidenschaft des gebürtigen Ferlachers.