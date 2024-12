Angeschlagener Papst lässt Adventpredigt ausfallen

Dichtes Programm zu Weihnachten

Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkungen stehen dem Papst an den Weihnachtstagen große Aufgaben bevor. An Heiligabend wird er im Petersdom die Christmette leiten und zugleich die Heilige Pforte für das Jubiläumsjahr 2025 öffnen. Solche Heiligen Jahre finden regulär nur alle 25 Jahre statt. Am ersten Weihnachtsfeiertag folgt der traditionelle Segen „Urbi et Orbi“, den Franziskus an die Gläubigen auf dem Petersplatz und weltweit richten wird.