Kellner-Bewertung: Jetzt reagiert der Wirt!

Mitten in der Vorweihnachtszeit ließ eine Umfrage des Salzburger Sternbräus die Wogen in der Gastro-Szene hochgehen: In einem Online-Fragebogen wollte Geschäftsführerin Eva Kratzer-Burgstaller von ihren Gästen wissen, was diese etwa über Aussehen, Religionszugehörigkeit oder sexuelle Orientierung von Mitarbeitern des Altstadtlokals denken – die „Krone“ hat berichtet.