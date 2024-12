Zahnfüllungen doch gratis, aber nicht für alle!

Einigung mit Wermutstropfen

Die Verhandlungen seien „lang und intensiv“ gewesen, hieß es in einer Aussendung der Zahnärztekammer am Freitag. Die Höhe der Tarife orientiere sich nun am bisherigen Amalgamersatz-Tarif für Schwangere, stillende Mütter und Kinder bis 15 Jahre. Komposit im Seitzahnbereich bleibe eine Privatleistung, hieß es.