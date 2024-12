Haubenkoch teilt Rezept für praktisches Fest-Essen

„Das ist perfekt für Weihnachten. Man schiebt das Fleisch am Vormittag ins Rohr und am Abend ist es fertig. Dann stellt man es in die Mitte des Tisches. So ein großes Stück Fleisch sorgt für einen Wow-Effekt. Jeder kann sich dann selbst davon nehmen oder man schneidet Stücke und verteilt sie“, sagt Grabmer, dem wichtig ist: „Zu Weihnachten soll möglichst viel Zeit für Familie und Freunde bleiben. Das Schulterscherzl ist etwas, was man gut vorbereiten kann.“ Wie Sie es zu Hause nachkochen können, lesen Sie hier.