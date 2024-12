Vier Jahre Haft für brutalen Bordell-Schläger

Narbe im Gesicht bleibt

Aufgrund des brutalen Vorfalles klagte ihn die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der absichtlich schweren Körperverletzung an. Am ersten Verhandlungstag im Landesgericht Salzburg zeigte sich der Angeklagte reuig und geständig: Er entschuldigte sich und sprach auch von Erinnerungslücken. Erst im Nachhinein habe er erfahren, was er an besagtem Abend getan hatte – unter anderem durch die Aufnahmen einer Überwachungskamera. Da Zeugen damals nicht zum Prozess erschienen, wurde der Fall vorerst vertagt.