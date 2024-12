Rambazamba statt tote Hose im Jänner und Februar

Wieder Gratis-Eintritt

An den Wochenenden kostet der Eintritt für Erwachsene sechs Euro, für Kinder vier Euro. Insgesamt wird die 35 Meter lange und 17 Meter breite Bahn an 37 Tagen geöffnet haben. Die Eröffnung geht am 10. Jänner über die Bühne, am 16. Februar ist dann Schluss. „Problematisch könnte es nur werden, wenn die Temperaturen über zehn Grad steigen und Föhnwind herrscht“, erklärt Jungreithmair. Beim Energiemanagement kommt die neueste Technik zum Einsatz.