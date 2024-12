Herburgers Papa lenkt in Vorarlberg den KAC-Bus

Wenn der KAC am Freitag bei Vorarlberg gastiert, wird’s für Stürmer Raphael Herburger ganz speziell. Denn der Crack aus dem Ländle wird viel Zeit mit seinem Papa Dieter verbringen. Der Inhaber der Firma „Herburger Reisen“ (mit 60 Mitarbeitern) hilft in Vorarlberg immer als zweiter Busfahrer aus, unterstützt diesmal Klaus Schellander. „Er kommt dann am Spieltag immer zum Frühstück und ist dann dabei. Für mich ist das natürlich super“, grinst „Herbie“, für den es der einzige Weihnachtsbesuch in der Heimat ist: „Wir haben dieses Jahr nur am 23. und 24. Dezember frei – das zahlt sich nicht aus, ist stressig mit Freundin und Kind.“