Aus Liebe auf die höchste Hütte in Oberösterreich

Was die beiden auf den Dachstein und die höchstgelegene Hütte Oberösterreichs treibt? Die Liebe, könnte man sagen. Wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten hatte Yvonne vor zwei Jahren auf Zahnarztassistentin umgesattelt. „Ich wollte aber zurück in die Gastronomie, das ist einfach mein Gebiet. Also haben wir nach etwas Neuem gesucht“, so Yvonne. So kam es, dass sich das Ehepaar für die frisch sanierte Berghütte auf 2.740 Metern Seehöhe bewarb – und deren Besitzer, den OÖ Alpenverein, prompt überzeugte.