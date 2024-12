Aston Villa gegen ManCity ab 13.30 Uhr LIVE

Aston Villa belegt derzeit den sechsten Tabellenplatz in der Premier League und hat die internationalen Plätze weiterhin fest im Blick. In der vergangenen Woche feierte Aston Villa zunächst in der Ligaphase der Champions League einen wichtigen 3:2-Sieg bei RB Leipzig und hat damit weiterhin gute Chancen, sich auf direktem Weg für das Achtelfinale der Königsklasse zu qualifizieren. Weniger erfreulich aus Sicht von Trainer Unai Emery verlief das vergangene Wochenende in der Premier League. Denn im Auswärtsspiel bei Nottingham Forest musste sich Villa trotz einer 1:0-Führung durch ein Tor von Jhon Durán am Ende mit 1:2 geschlagen geben.