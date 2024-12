Grippe in Österreich nimmt langsam Fahrt auf

Deutlich mehr Grippefälle in KW 50 als in Vorwoche

Nach Schätzungen lag die Zahl der Influenza-Infektionen in der Kalenderwoche 50 bei 2224 pro 100.000 Einwohner. In der Woche davor war die Zahl der Infektionen pro 100.000 Einwohner auf 1909 geschätzt worden.