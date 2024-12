Kripperl-Roas: Heilige Familie im Bierfass

„Das Kind ist das Licht, und das Licht steht für die Hoffnung“, sagt Manuela Eibensteiner, die in Freistadt ein Kunstatelier betreibt. „Gerade in unruhigen Zeiten sollte man sich dieses Wunder in Form einer Krippe zuhause aufstellen!“ Sie zündet Teelichter an, stellt sie hinter eine kunstvoll bemalte Glasscheibe, eine Hinterglas-Krippe, deren Farben wunderschön aufleuchten.