Bayern gegen Leipzig ab 20.30 Uhr LIVE

Die Leipziger könnten nach einem durchwachsenen Herbst mit einem Erfolg beim Tabellenführer vorerst auf den zweiten Platz vorstoßen. Dabei mithelfen soll Xaver Schlager. Der ÖFB-Teamspieler stand nach langer Verletzungspause beim 2:1 gegen Frankfurt wieder in der Startelf und wusste zu überzeugen. „Am ersten Tag nach dem Spiel war er todmüde, am zweiten ging es ihm schon besser“, berichtete RB-Trainer Marco Rose am Donnerstag. Schlager sei für München bereit. Man müsse aber „schauen, was verantwortungsvoll ist und Sinn macht“. Für Rose ist klar: Schlager ist ein Schlüsselspieler bei Leipzig. „Er ist für uns ein schwer zu ersetzender Spieler, gerade über einen längeren Zeitraum. Man hat in den ersten Spielen (nach Comeback, Anm.) gesehen, was er uns gibt.“