Mit der „Krone“ zum Weltcupspringen der Damen

Zwei Tage Weltklasse-Springen

Das Weltcup-Springen in der Alpen Arena wird am Sonntag, 5. Jänner, und am Dreikönigstag (6. Jänner) über die Bühne gehen. Hunderte helfende Hände rund um das OK-Team bestehend aus SV Achomic/Zahomc, des SG Klagenfurt und der Skiläufervereinigung Villach sowie von vielen Freiwilligen werden für einen reibungslosen Ablauf der Wettbewerbe sorgen. „Wir freuen uns auf großartige Wettkämpfe. Ich lade alle herrlich ein, die weltbesten Springerinnen in Villach zu bestaunen“, so OK-Chef Franz Wiegele.