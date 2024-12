Leben am Bauernhof als Rezept zum großen Sprung

Sportlich große Ziele

In Zukunft will Fritz den Bauernhof einmal nebenerwebsmäßig betreiben. Bis dahin hat der WM-Bronzene von Planica noch sportlich große Ziele. „Die bisherigen Ergebnisse sind ganz okay. Wobei ich natürlich noch Luft nach oben habe.“ In Ruka und Lillehammer wurde Fritz jeweils Achter. In der Ramsau will der Kombinierer nachlegen: „Die Top-8 sind mein großes Ziel. Die kleinen Schanzen taugen mir generell ein bisschen mehr. Das könnte hier gut passen.“