Dinos bekamen vor Asteroid warm-kühles Wetter ab

Temperaturschätzung dank uralter Bakterien-Überbleibsel

Das Team um Lauren O‘Connor und Bart van Dongen von der University of Manchester (Großbritannien), dem auch die aktuell an den Silicon Austria Labs (SAL) tätige Sabine Lengger angehörte, analysierte in zwei Fundstellen in den USA konservierte, uralte Überbleibsel von Zell-Membran-Lipiden von Bodenbakterien in Braunkohle, die in besagtem Zeitraum gelebt haben. Diese Strukturen sind bei den Bakterien leicht anders beschaffen, wenn diese in unterschiedlichen Temperaturen aufwachsen, heißt es seitens der Forscher, die auf Basis dieser Untersuchungen eine Durchschnittstemperatur pro Jahrtausend vor der geologisch in den Proben gut ablesbaren Kreidezeit-Paläogen-Grenze errechneten.