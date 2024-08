Asteroid soll „Dinosaurier-Killer“ gewesen sein

„Dinosaurier-Killer“ entstand jenseits von Jupiter

Der Asteroid stamme von „jenseits der Umlaufbahn des Jupiter“, entstand also viel weiter von der Sonne entfernt, als die Erde um diese kreist. Asteroiden sind Gesteins- und Metallbrocken, die sich in regelmäßigen Bahnen so wie Planeten um die Sonne bewegen, aber viel kleiner sind. In aller seltensten Fällen geraten sie auf Abwege und rasen auf die Erde zu, wie besagter Einschlagkörper vor 66 Millionen Jahren.