Für einander da sein: Der Job einer Sozialpatin

Etwa zurückgeben kann sehr einfach sein

Sie selbst habe viel Glück mit Ausbildung, Beruf und Familie gehabt. „Jetzt, wo ich in Pension bin, kann ich meine Zeit nutzen, um Menschen zu unterstützen, die nicht so viel Glück hatten. Es gibt mir ein gutes Gefühl, etwas zurückzugeben.“ Gerade jetzt, in der Weihnachtszeit, die uns an das Miteinander erinnern sollte, appelliert sie, sich für andere einzusetzen. „Sozialpate zu sein, bedeutet nicht nur, anderen zu helfen, sondern auch selbst zu wachsen.“ Als Caritas-Sozialpate gibt es viele Möglichkeiten, unterstützend zu wirken. „Man kann ich selbst entscheiden, was man anbieten kann und wie viel Zeit man einbringen möchte,“ erklärt Gabriele Böheim. In einer Welt, die von Krisen geprägt ist, zeigt die Arbeit der Sozialpaten, dass Füreinander-da-sein kein bloßes Schlagwort sein muss, sondern gelebte Menschlichkeit sein kann. Vielleicht ist die Geschichte dieser Sozialpatin ein kleiner Impuls, sich in der Weihnachtszeit zu fragen, was wir selbst für andere tun können. Manchmal genügt ein offenes Ohr, um Großes zu bewirken.