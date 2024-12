Briefwahl: Jetzt geben die Kinder ihre Stimme ab

Das Superwahljahr im Kleinen: Schon bei der Nationalratswahl im September und zuletzt bei der Landtagswahl in der Steiermark im November waren die jüngsten Bürger in ganz Österreich am Wort. Die Briefwahl von SOS-Kinderdorf hatte mehr als 1000 Mädchen und Buben eine Stimme verleiht. „In einer Welt der Erwachsenen werden Kinder oft überhört. Junge Menschen wollen jedoch genauso wie die älteren Generationen gehört und in wichtige Entscheidungen des Lebens einbezogen werden“, erklärt SOS-Kinderdorfleiter Marek Zeliska.